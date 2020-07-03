Общество

Второй волны пандемии коронавируса может и не быть - ВОЗ

Вторая волна пандемии коронавируса может не наступить. Как сообщает ТАСС, об этом заявил в пятницу на брифинге директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Райан назвал «спекуляциями» предположения о второй волне пандемии. «С самого начала этой болезни было много спекуляций о том, что будет, когда сменится сезон», - пояснил он, добавив, что «всегда трудно прогнозировать, что произойдет с новым вирусом». По его словам, «потенциал новой волны основан на том понимании, что это респираторный вирус», а такие вирусы «имеют тенденцию быть сезонными по природе».

Как подчеркнул эксперт, нынешний рост заболеваемости во многих странах следует рассматривать не как вторую волну, а «как второй пик» пандемии, поскольку «вирус не был в достаточной мере подавлен для предотвращения его повторной передачи».

В связи с этим Райан призвал все силы бросить на борьбу с вирусом сейчас, что, «возможно, позволило бы избежать наихудшего во время второй волны». «Если придется бороться со второй волной, то мы будем это делать», - сказал он, подчеркнув, что эта борьба будет более эффективной, если «будут извлечены уроки из первой волны».