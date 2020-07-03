Общество

В Псковской области зафиксирован 51 новый случай коронавируса

В Псковской области зафиксирован 51 новый случай коронавируса. Общее количество заболевших за весь период пандемии в регионе составило 3020 человек. Об этом в своем Instagram написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Сегодня +51 новый случай, и число выздоровевших (+53) снова выше числа заболевших. По активным очагам относительно спокойно, добавились 3 случая среди контактных на «Йура Корпорейшн Рус». Берегите себя!» - написал губернатор.

Всего в области проведено 47 тысяч 688 исследований на COVID-19, в том числе 909 за последние сутки. Выздоровели 1163 человека, умерли 25.