Общество

Михаил Ведерников пожелал выпускникам достойно пройти испытание на проверку знаний

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожелал выпускникам достойно пройти испытание на проверку знаний при сдаче ЕГЭ. Об этом он написал в своем Instagram.

«Вчера стартовала сдача ЕГЭ для школьников. В Псковской области в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора организовано 35 пунктов проведения экзаменов», - написал губернатор.

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Он отметил, что принимаемые меры - всеобщие и обязательные к исполнению: термометрия, использование средств индивидуальной защиты, сохранение социальной дистанции (в аудиториях будут находиться от 7 до 10 человек), дезинфекция рук и контактных поверхностей.

«Уверен, вы справитесь. Ни пуха, ни пера!» - пожелал губернатор.