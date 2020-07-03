Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожелал выпускникам достойно пройти испытание на проверку знаний при сдаче ЕГЭ. Об этом он написал в своем Instagram.
«Вчера стартовала сдача ЕГЭ для школьников. В Псковской области в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора организовано 35 пунктов проведения экзаменов», - написал губернатор.
Он отметил, что принимаемые меры - всеобщие и обязательные к исполнению: термометрия, использование средств индивидуальной защиты, сохранение социальной дистанции (в аудиториях будут находиться от 7 до 10 человек), дезинфекция рук и контактных поверхностей.
«Уверен, вы справитесь. Ни пуха, ни пера!» - пожелал губернатор.