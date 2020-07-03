Общество

За сутки 117,5 тонн фруктов и ягод прошли контроль на границе Псковской области

За сутки через МАПП «Убылинка», расположенном на российско-латвийском участке в Псковской области, на территорию страны было ввезено 117,5 тонн свежих ягод и фруктов, прибывших из Сербии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

99,3 тонны фруктов и ягод (голубика, ежевика, вишня, черешня, нектарины, персики и груши) проследовали в Санкт-Петербург, а остальные 18,2 тонны продукции растительного происхождения – в Москву.

Продукция, прошедшая карантинный фитосанитарный контроль должностных лиц Управления Россельхознадзора, была разрешена к ввозу на территорию Российской Федерации, и направлена в адреса получателей.