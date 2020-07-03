Общество

Елена Полонская поделилась концепцией развития территории на месте «Магеллана»

Глава города Пскова Елена Полонская поделилась концепцией развития территории на месте «Магеллана». Визуализацию концепции она опубликовала в своих социальных сетях.

«На градсовете, который возобновил свою работу 3 июля решали судьбу «Магеллана», «чудо-конструкции» эпохи 90-х годов. Хотя когда-то в голодно-челночную эпоху стихийная торговля переместилась в этот крытый рынок. Конечно, время изменилось, особенно, когда ремонтируют Рижский проспект, «Магеллан» словно сам подчеркивает эту неуместность и выглядит инородным телом», - написала Елена Полонская.

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Глава города отметила, что члены градсовета были единогласны в своем решении – «здание в данном виде оставаться не может - это противоречит архитектуре города». «Необходимо разработать варианты развития этой и прилегающих территории, в частности, обустроить пешеходно - прогулочную зону», - заключила она.