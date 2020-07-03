Общество

Псковский профсоюзный активист высказалась против моратория на испытательный срок для выпускников

Председатель Молодежного совета Псковского облсовпрофа Нина Антипова прокомментировала инициативу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который предложил изъять из трудового законодательства мораторий на испытательный срок для выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования на первом рабочем месте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Принятие и реализация данного предложения, позволит подготовить, в частности на промышленных предприятиях, эффективных сотрудников, владеющих ни только теоретическими, но и конкретными практическими знаниями учитывая специфику предприятия и полученной специальности - формирование опытного кадрового резерва. Внедрение данной программы позволит сократить производственный травматизм среди молодежи», - заявила Нина Антипова.