Общество

Свалку с опасными отходами выявили в Стругокрасненском районе

Несанкционированное размещение отходов, в том числе опасных, выявил директор филиала ООО «Экопром» Сергей Пайст в деревне Ольгино Стругокрасненского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регоператора.

В ходе рабочей поездки в Стругокрасненский и Плюсский районы Сергей Пайст заметил дым, идущий с объекта размещения отходов, расположенного в 100 метрах от автодороги Струги Красные - Плюсса.

По решению суда на данном участке запрещено размещать отходы. При этом неизвестные продолжают складировать на свалке в Ольгино отходы, в том числе относящиеся к опасным. В частности, там были обнаружены ртутные лампы.

Информация передана в контролирующие органы.