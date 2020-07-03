Общество

Юристы расскажут псковичам о льготах по кредитам и займам в период карантина

В Псковской области продолжается серия видео-встреч, призванных уменьшить негативные последствия пандемии коронавируса. 7 июля состоится очередное мероприятие, на котором расскажут о кредитах и займах в период карантина, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ассоциации юристов России.

В ходе видеовстречи участники получат ответы на вопросы:

Кто имеет право на «льготные каникулы» и реструктуризацию кредита?

Какие льготные кредитные программы предусмотрены для граждан?

Начисляются ли проценты в льготный период?

Что делать если ты потерял работу и нечем выплачивать кредит?

Могут ли отказать в праве на «льготные каникулы»?

Встреча состоится 7 июля в 13:00 на площадке ZOOM.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке. На указанный адрес электронной почты придет ссылка для подключения.

Увидеть конференцию онлайн и задать вопросы можно будет в группе «Опочецкая районная библиотека им. А. С. Пушкина».

Вопросы юристу можно задать по телефону 8(953) 235-67-67.

Встречу проведет Анна Здановская, адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Совета молодых адвокатов, заместитель руководителя комитета по взаимодействию с правозащитными организациями и правовому просвещению АППО, член квалификационной комиссии АППО, член исполнительного комитета ассоциации юристов России, член Общественной палаты города Пскова.