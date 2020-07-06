Общество

Запущена новая онлайн-платформа для всех желающих продавать страховые продукты «Росгосстраха»

Присоединиться к многотысячному агентскому корпусу «Росгосстраха» и получить стабильный источник дохода, так важный в период экономической нестабильности, стало еще проще. «Росгосстрах» запустил новый онлайн-сервис для продажи страховок - «Агентологию».

На этой платформе агентам, желающим расширить свой бизнес, или тем, кто хочет попробовать себя в новой профессии страховщика, можно будет зарегистрироваться онлайн, пройти удаленно обучение, получить всю необходимую поддержку.

Сотрудничать с «Росгосстрахом» с помощью этой платформы можно из дома, с дачи, даже из транспорта - с телефона, планшета или компьютера. Ведь «Агентология» - это, по сути, полноценный мобильный офис продавца страховых продуктов.

Сейчас в «Агентологии» можно продавать уже 8 страховых продуктов «Росгосстраха». Четыре продукта представляют исторические для «Росгосстраха» виды - автострахование и страхование жилья и имущества. Еще два продукта представляют медицинское страхование. Актуальную возможность проконсультироваться дистанционно с врачами более чем 90 специальностей предоставляет полис «Доктор онлайн». А программа «Здоровье дороже» при диагностировании онкологических заболеваний позволит получить перепроверку диагноза, высокотехнологичное обследование и лечение в лучших клиниках России под контролем известных врачей, а также значительную единоразовую денежную выплату и оплату транспортных расходов. Кроме того, на платформе «Агентология» доступны продажи полисов для туристов (как путешествующих по России, так и собирающихся за рубеж ), а также реализация самого народного вида страхования — ОСАГО.

Процесс продажи очень прост: агент заполняет за клиента всю информацию, необходимую для выпуска полиса того или иного страхового продукта и направляет проект полиса страхователю для проверки данных, а затем и для онлайн-оплаты. Работа через «Агентологию» не предполагает использования бланков строгой отчетности и квитанций.

Процесс оплаты комиссионного вознаграждения за заключенные договоры в «Агентологии» абсолютно прозрачен. Еще до оформления полиса агент знает, какое он получит КВ, - это прописано в интерфейсе программы. Причем, деньги можно получить на свою карту или банковский счет буквально на следующий день - естественно, это касается только тех продуктов, по которым нет периода охлаждения. По ним КВ выплачивается через 15 дней - то есть на следующий день после окончания периода охлаждения. Размер комиссионного вознаграждения зависит, в том числе, и от объема сборов - чем больше продаж, тем выше ставка и, соответственно, заработок.

Работа в «Агентологии» позволяет предприимчивому человеку сформировать свою собственную агентскую сеть, пригласив своих друзей или знакомых тоже стать продавцами страховых продуктов и получать маленькую часть вознаграждения - за их продажи.