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Общество

Игорь Иванов поздравил коллектив облпотребсоюза с международным днем кооперативов

04.07.2020 14:32|ПсковКомментариев: 0

Председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов и председатель Псковской областной организации Общероссийского профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства Татьяна Македонова приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном международному дню кооперативов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа. 

Игорь Иванов от имени всего профсоюзного сообщества региона, поздравил руководителя - председателя совета облпотребсоюза Николая Теслю с праздником.

«Николай Николаевич, позвольте от имени Псковского регионального союза организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов», поздравить Вас и всех работников потребительской кооперации с праздником — Международным днем кооперативов! Наши организации давно и тесно сотрудничают. Профсоюзы в системе облпотребсоюза представлены массово, более 90% работников отрасли - члены профсоюза. Мы, вместе с вами, прошли долгий путь. Важное значение кооперативов общепризнанно. С их помощью граждане могут эффективно повышать свой жизненный уровень, одновременно способствуя экономическому, социальному, культурному и политическому развитию государства. Пускай ваша команда всегда будет единой и неделимой, чтобы результат вашего усердного труда был только отличным! Пускай общее дело объединяет вас и делает окружающий мир лучше! Желаю всех благ, финансовой стабильности и всевозможных успехов и побед!» - сказал Игорь Иванов. 

Татьяна Македонова продолжила поздравление профсоюзного лидера. Председатель областной организации профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства наградила наградила членов профсоюза отраслевыми наградами и зачитала поздравление председателя профсоюза Бориса Адохина.

«От имени центрального совета Общероссийского профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства сердечно поздравляем Вас и в Вашем лице всех работников отрасли с Международным днем кооперативов. За долгую историю кооперативное движение доказало свою жизнеспособность и эффективность, стало мощной общественной созидательной силой. Кооперация сегодня играет огромную роль в развитии гражданского общества, цивилизованных рыночных отношений, малого и среднего предпринимательства в России, в обеспечении занятости и доходов населения. В этот знаменательный день желаем Вам и всем профсоюзным организациям финансовой стабильности, плодотворной деятельности во благо кооперативного движения, воплощения в жизнь смелых решений, веры в успех. Крепкого здоровья, праздничного настроения и мира в каждом доме!» - сказано в поздравлении. 

Теги: #облсовпроф #праздник #поздравление
Источник: Псковская Лента Новостей
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