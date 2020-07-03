Общество

Жителей области приглашают на онлайн-программу к Дню семьи, любви и верности

Жителей Псковской области приглашают на онлайн-программу к Дню семьи, любви и верности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили ФГБУК «Музей Победы».

«Наша новая интернет-программа поможет понять современникам, как семья и любовь делали людей сильнее в грозные годы Великой Отечественной», - отмечает директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

8 июля в 13:00 на YouTube-канале и сайте музея начнется театрализованная программа «Ромашка Победы. Семейная история войны».

Известные артисты прочтут фронтовые письма-треугольники. Литературно-музыкальные постановки, действие которых пройдет в уникальной атмосфере музейных диорам, расскажут о важности любви, вдохновлявшей людей на подвиги ради жизни и счастья близких.

Письма своих родных, отправленные во время Великой Отечественной, прочтут народный артист РФ Авангард Леонтьев и актер театра «Современник» Евгений Павлов. Голосами артистов Московского театра поэтов Андрея Ведякина, Евгения Петрова, Ольги Лапиной заговорят строчки, написанные красноармейцами. Это ожившие послания бойцов любимым женам и детям, трудившимся в тылу на благо Отечества. У стен поверженного рейхстага, рядом с колоннами, исчерченными следами от снарядов и пуль, известный актер и режиссер Борис Галкин прочтет стихотворения поэтов-фронтовиков, а его супруга, эстрадная певица Инна Разумихина, исполнит песни, рассказывающие о той великой любви, которая вдохновляла людей на подвиги.

В 15:00 виртуальные посетители смогут присоединиться к экскурсии по Залу исторической правды. Гид расскажет о мирной жизни советских семей накануне войны.

В 16:00 стартует мастер-класс, во время которого интерет-пользователи сделают букет из ромашек.