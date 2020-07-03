Общество

Следственный комитет запросил разрешение возбудить уголовные дела против трех судей

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении трех бывших судей, сообщает Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС).

Согласно российскому законодательству, судьи, даже покинув должность, остаются спецсубъектами, дело против них может возбудить только председатель Следственного комитета, а на привлечение их в качестве обвиняемых необходимо разрешение коллегии, сообщает РИА «Новости».

СК хочет привлечь к ответственности:

бывшую судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову за несколько эпизодов мошенничества и фальсификации доказательств;

мирового судью Рязанской области в отставке Александра Шкутенко также за мошенничество;

челябинского судью в отставке Сергея Югова за развратные действия в отношении нескольких несовершеннолетних (по данным местных СМИ, речь идет о двух его племянницах).

За 2019 год в России осудили 17 бывших судей и работников суда, свидетельствует статистика судебного департамента при Верховном суде.