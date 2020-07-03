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Общество

Журналистское сообщество России выступает в поддержку Светланы Прокопьевой

04.07.2020 15:08|ПсковКомментариев: 0

Представители журналистского сообщества России выступают в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которая обвиняется в оправдании терроризма. В качестве наказания прокуратура запросила 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и запрет заниматься журналистской деятельностью сроком на 4 года. 

«Комиссия Совета при президенте Российской федерации по развитию гражданского общества и правам человека по свободе информации и правам журналистов возмущена таким требованием прокуратуры», - заявил главный редактор газеты «Московский комсомолец», глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

По его мнению, сам факт возбуждения дела против Светланы Прокопьевой  - абсурден.

«Прокуратура могла отказаться от обвинения и тем самым закрыть дело, которое на контроле у международного сообщества. Вместо этого – совершенно абсурдные требования огромного уголовного срока при полном отсутствии состава преступления. Ждем приговора, но также заранее выражаем сочувствие другим жертвам псковской прокуратуры, показавшей сегодня свою полную некомпетентность. Надеемся, что суд окажется профессиональнее стороны обвинения», - заявил Павел Гусев.

Напомним, Светлане Прокопьевой вменяют публичное оправдание терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Как сообщалось, в ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы» в Пскове вышла в эфир программа Прокопьевой, где она анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста. Приговор журналистке огласят 6 июля в 12.00. 

Теги: #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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