Общество

Многодетная мать из Порхова получит квартиру после вмешательства прокуратуры

Прокуратурой Порховского района проведена проверка исполнения должностными лицами Администрации Порховского района требований жилищного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В ходе проверки установлено, что местная жительница - многодетная мать с 2005 года состоит на учете как лицо, нуждающееся в предоставлении жилого помещения, а с 2009 года с семьей зарегистрирована в муниципальном жилом помещении в качестве члена семьи нанимателя.

Дом по адресу ее места жительства в 2018 году признан непригодным для проживания на основании акта межведомственной комиссии администрации Порховского района, однако женщина до настоящего времени пригодным для проживания жилым помещением по договору социального найма не обеспечена.

В этой связи прокуратурой района в адрес главы Порховского района внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, принято решение о рассмотрении вопроса о предоставлении местной жительнице жилого помещения из состава муниципального жилищного фонда на ближайшем заседании комиссии по жилищным вопросам Администрации Порховского района.