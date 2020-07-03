Общество

Профилактический рейд МЧС прошел в Псковском районе

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам в целях профилактики пожаров в деревнях Писковичи и Загорицы провели очередной профилактический рейд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда среди населения распространены памятки и листовки, содержащие информацию о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного, газового и электрооборудования, при разведении костров и сжигании мусора, а также при посещении территорий лесного фонда.

Также гражданам напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории Псковского района и основными причинами пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.