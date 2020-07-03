Общество

Псковские дети могут бесплатно попасть в оздоровительный лагерь

Детей от 12 до 16 лет приглашают в детский оздоровительный лагерь «Звездный» на смены военно-исторический лагерь «Страна героев». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы лагеря.

Всего в лагере запланировано три смены:

1 смена 16.07 - 29.07

2 смена 01.08 - 14.08

3 смена 17.08 - 30.08

Все путевки будут бесплатными, при условии регистрации на сайте. Количество мест ограничено. Регистрацию на смену военно-исторического лагеря «Страна героев» можно пройти по ссылке.

Организаторы предупреждают, что сначала необходимо создать личный кабинет, а затем регистрироваться.

«В закладке "награды" прикрепляете любой поощрительный документ (грамота, благодарность, достаточно даже одного документа), фотографию можно любую, сначала сохраните заявку, перепроверьте и только тогда нажимаете кнопку "я все проверил, отправить заявку". Положение по лагерю не предполагает изменения сроков», - рассказали организаторы.

Всю информацию можно уточнить по бесплатному телефону 8(800)201-16-81.