Псковские дети могут бесплатно попасть в оздоровительный лагерь

Детей от 12 до 16 лет приглашают в детский оздоровительный лагерь «Звездный» на смены военно-исторический лагерь «Страна героев». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы лагеря.
Всего в лагере запланировано три смены:
Все путевки будут бесплатными, при условии регистрации на сайте. Количество мест ограничено. Регистрацию на смену военно-исторического лагеря «Страна героев» можно пройти по ссылке.
Организаторы предупреждают, что сначала необходимо создать личный кабинет, а затем регистрироваться.
«В закладке "награды" прикрепляете любой поощрительный документ (грамота, благодарность, достаточно даже одного документа), фотографию можно любую, сначала сохраните заявку, перепроверьте и только тогда нажимаете кнопку "я все проверил, отправить заявку". Положение по лагерю не предполагает изменения сроков», - рассказали организаторы.
Всю информацию можно уточнить по бесплатному телефону 8(800)201-16-81.