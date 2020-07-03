Общество

Врач рассказал, кому в июле следует сидеть днем дома

Кандидат медицинских наук, врач Евгений Тимаков объяснил в беседе с телеканалом «Москва 24» опасность переменчивой погоды в июле, отметив, что людям с некоторыми недугами следует ограничить выход на улицу.

«Постоянные перепады давления, жара, повышенная влажность опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения», – предупредил Тимаков.

По словам врача, людям с такими патологиями следует выходить на прогулку в утренние и вечерние часы, а в идеале иметь дома кондиционер. Он напомнил и об опасности тепловых ударов в жаркую погоду, порекомендовав всегда иметь при себе воду и платок, чтобы при необходимости охладить голову.

«Опасно, когда человек потеет в жару. Одежда намокает и от ветра, предшествующего дождю, вас банально может продуть. Одеваться надо по погоде. У стариков может продуваться спина, что приводит к воспалению почек», – заявил Тимаков.