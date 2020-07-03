Общество

Власти Псковского района поздравили работников потребительской кооперации с праздником

Глава Псковского района Наталья Федорова и председатель Собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов поздравили работников потребительской кооперации с профессиональным праздником.

Они отметили, что сегодня потребительская кооперация является важным партнером органов власти в решении социальных проблем сельских жителей.

«Кооперативное движение служит интересам народа, способствует созданию конкурентной производственной и сбытовой инфраструктуры, а работники потребительской кооперации Псковского района вносят ощутимый вклад в комфортную среду жизни нашего населения», - говорится в поздравлении.

Власти Псковского района благодарят работников потребительской кооперации за добросовестный труд и сохранение традиций кооперации. «Также хочется поблагодарить ветеранов отрасли, которые вкладывали в ее развитие свои знания и опыт. Желаем всем работникам потребкооперации крепкого здоровья, успехов и уверенности в завтрашнем дне! Мира вам и благополучия!», - написали Наталья Федорова и Андрей Неофитов.