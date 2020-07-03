Более миллиона рублей потратили на ремонт школьного спортзала в Опочецком районе

В Теребенской сельской школе Опочецкого района состоялась приемка спортзала после ремонта, проведенного в рамках реализации государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» национального проекта «Образование». Об этом сообщает газета «Красный маяк».
Глава Опочецкого района Юрий Ильин, директор Центра образования района Светлана Дмитриева оценили качество выполненных работ.
На косметический ремонт, подправку системы отопления, замену пола, электропроводки и освещения из федерального бюджета было выделено 600 тысяч рублей. Ремонт крыши над спортивным залом обошелся местному бюджету в 427 тысяч рублей.
К новому учебному году светлый просторный спортивный зал порадует учащихся Теребенской школы красиво окрашенными стенами, обновленной разметкой, чистотой, комфортом и уютом.