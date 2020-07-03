Общество

Более миллиона рублей потратили на ремонт школьного спортзала в Опочецком районе

В Теребенской сельской школе Опочецкого района состоялась приемка спортзала после ремонта, проведенного в рамках реализации государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» национального проекта «Образование». Об этом сообщает газета «Красный маяк».

Фото: газета «Красный маяк»

Глава Опочецкого района Юрий Ильин, директор Центра образования района Светлана Дмитриева оценили качество выполненных работ.

На косметический ремонт, подправку системы отопления, замену пола, электропроводки и освещения из федерального бюджета было выделено 600 тысяч рублей. Ремонт крыши над спортивным залом обошелся местному бюджету в 427 тысяч рублей.

К новому учебному году светлый просторный спортивный зал порадует учащихся Теребенской школы красиво окрашенными стенами, обновленной разметкой, чистотой, комфортом и уютом.