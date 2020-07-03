Общество

Десантники из Новороссийска победили в гонке преследования на этапе АрМИ-2020 в Пскове

Команда Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения одержала победу в войсковом этапе конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящем в Пскове в рамках Армейских международных игр. Новороссийские десантники стали первыми в гонке преследования на боевых машинах, показав результат 31 минута 14 секунд.

«Данный результат уступает рекорду соревнований около двух минут, показанному командой Российской Федерации на международном этапе конкурса здесь же в 2019 году, но превосходит более чем на две минуты результат белорусских десантников, показавших здесь в прошлом году второе время, что позволяет надеяться на дальнейший качественный рост результатов при подготовке к международному этапу», - говорится в сообщении.

Команды в составе командира боевой машины, наводчика-оператора и механика-водителя должны были пройти через противотанковый ров, макет колейного моста, место остановки на подъеме, колейный проход в минно-взрывном заграждении, проход между столбами на спуске, участок маневрирования, косогор, огненную полосу и брод. Участники соревнования также продемонстрировали стрельбу из вооружения боевых машин, сообщает ТАСС.

Второй результат на этапе турнира среди десантников показали курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова, уступив победителям около четырех минут. Третьими стали экипажи боевых машин, представляющих отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение из Ульяновска, добавили в Минобороны.