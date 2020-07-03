Общество

Полуголый мужчина гуляет по Пскову

Мужчина в нижнем белье гуляет по Пскову. Фото местного жителя выкладывают горожане в группе «Жесть по-Псковски» в социальной сети «Вконтакте»

Очевидцы запечатлели мужчину на камеру в районе улицы Яна Фабрициуса и Октябрьского проспекта.

Многие комментаторы лояльно высказываются о внешнем виде мужчины. «Человек отдыхает и загар шикарный! Чего надо-то?», - пишет один из горожан.

«Он сегодня на пляже был. Моя дочь в песок зарывалась, а он сзади подальше сел и тоже в песок играл. Потом вскочил, и как побежал в речку!» - рассказала псковичка в комментариях под фото.

Однако некоторые местные жители высказали опасение за жизнь и здоровье мужчины, и просят очевидцев вызвать «скорую помощь».