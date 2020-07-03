Общество

Международная встреча ветеранов «Курган Дружбы» пройдет сегодня в Себежском районе

61-я международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения «Курган Дружбы» состоится сегодня, 5 июля, в Себежском районе. Как сообщили в местной администрации, накануне церемонии на российском участке прошел субботник, его участники подготовили площадку для праздника.

«Есть у нас в районе традиция, заложенная нашими предками более шестидесяти лет назад. Традиция эта наполнена большим историческим смыслом, не имеет отношения к политике и поэтому объединяет огромное множество людей в трех соседствующих странах - всех тех, кто осознает, что правители приходят и уходят, политика меняется, а страны и народы остаются и хотят жить в согласии, - говорится в сообщении. - 5 июля на стыке границ трех стран: России, Беларуси и Латвии состоится церемония празднования 61-й годовщины основания Кургана Дружбы - символа единения партизан и подпольщиков этих стран в борьбе с гитлеровскими оккупантами».

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации мероприятия в этом году пройдут в максимально сокращенном формате, но с соблюдением всех исторически сложившихся традиций, отметили организаторы. Запланировано возложение цветов к мемориалам героев, партизанский костер и так далее.