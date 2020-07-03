Общество

Зоозащитники просят псковичей помочь в покраске новых вольеров

Псковские зоозащитники просят помочь в покраске вольеров для собак, построенных на средства выделенной областной администрацией субсидии. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте ПРОО «Зоозащита Псков».

Добровольцев ждут сегодня, 5 июля, в 12.00 в приюте «Лесопилка» (улица Новгородская, 7). «Мы подходим к завершению монтирования мобильных вольеров! Осталось прикрепить передние стенки и закончить покраску, а затем установить будки (изготовления будок еще ждем). Но красить еще много-много: и двери, и пол, и стены. Друзья! Приходите в воскресенье помочь нам красить вольеры, чтобы мы скорее смогли переселить туда часть наших животных», - говорится в сообщении.

Краска, кисти и халаты будут выданы. «Не забудьте маски», - добавили в приюте.