Общество

В МЧС советуют псковичам не заходить в воду «под хмельком»

Не заходить в воду «под хмельком» и не плавать в одиночестве призывают жителей Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, многие опасные ситуации на водоемах случаются с людьми, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения.

«Нетрезвые люди часто забывают об осторожности, лезут на глубину, купаются во время шторма. Под действием спиртных напитков у людей теряется чувство опасности, они идут в воду, переоценивая свои силы. Алкоголь, особенно в больших количествах, являясь наркотическим средством, притупляет боль. При тяжелом опьянении угнетаются не только тормозные, но и возбудительные процессы в коре головного мозга, что ведет к вялости, сонливости и состоянию, близкому к наркотическому. Именно такие пьяные тонут "даже в луже"», - заметили в ведомстве.

В управлении МЧС также добавили, что пьяный человек плохо держится на воде и легко может захлебнуться, у него нарушена координация движений, ритм дыхания, он быстро теряет сознание и погибает. «Привести в чувство извлеченного из воды пьяного бывает значительно труднее, чем трезвого, пробывшего под водой то же время. Алкоголь блокирует нормальную деятельность головного мозга и не только притупляет чувство опасности, но даже на небольшой волне усиливает морскую болезнь, - предупредили в ведомстве. - Поэтому обращаемся ко всем: не заходите в воду «под хмельком» и не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах».

Кроме того, псковичам напомнили, что недопустимо:

- заплывать за знаки ограждения и предупреждающие знаки;

- купаться и нырять в запрещенных и неизвестных местах;

- прыгать в воду с дамб, пристаней, катеров, лодок;

- допускать шалости, связанные с нырянием и захватом конечностей купающихся;

- взбираться на буи и другие технические сооружения;

- подавать ложные сигналы бедствия;

- плавать на лодках и катамаранах без спасательных средств:

- перемещаться в лодке с места на место при катании;

- загрязнять и засорять водоемы.

«Всегда помните, что вода не прощает беспечности, тем более пренебрежения опасностью. Поэтому будьте осторожны!» - заключили в ведомстве.