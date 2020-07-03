Общество

В России за сутки умерли 134 пациента с COVID-19

134 человека с подтвержденным COVID-19 скончались в России за прошедшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За все время пандемии в стране зафиксировано 10 161 летальных исходов.

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«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 871 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 450 750», - цитирует сообщение оперштаба РИА Новости.