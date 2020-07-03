Общество

Эксперты: Население стало хуже соблюдать правила самозащиты от коронавируса

Население стало хуже соблюдать правила противоэпидемической защиты - в частности, речь идет о ношении масок и перчаток в людных местах. Как пишет «Российская газета», об этом косвенно свидетельствуют данные продаж средств защиты.

«В аптеках упала продажа медицинских масок, санитайзеры возвращаются практически к тем объемам продаж, которые были до пандемии и пикового спроса на них», - сообщили в DSM Group.

В то же время в Роспотребнадзоре призывают не ослаблять меры предосторожности от заражения коронавирусом. «Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью», - говорится в сегодняшнем сообщении ведомства.

Кроме того, как отмечают в Роспотребнадзоре, по-прежнему необходимо обращать особое внимание на проведение дезинфекции в транспортных узлах и непосредственно в транспорте, придерживаться специального режима по обработке помещений, столовой посуды и инвентаря во всех предприятиях общественного питания.

«Подготовлены и направлены соответствующие рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», - отмечается в сообщении Роспотребнадзора.