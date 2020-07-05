Освободить от борщевика Старый Изборск просит местная жительница

Освободить от борщевика территорию Старого Изборска (Печорский район) просит местная жительница. Обращение по этому поводу она разместила на сайте губернатора Псковской области.
«Стремительное распространение этого растения происходит в непосредственной близости не только от жилых строений и участков ИЖС, на которых произрастают различные культурные растения, а также проводят свой досуг пожилые люди и малолетние дети, но и от одной из основных достопримечательностей нашего сельского поселения - стоянки для автотранспорта и общественного туалета, аутентичность архитектуры которого приводит в восторг всех посетителей без исключения», - говорится в сообщении.
Жительница Старого Изборска попросила помощи в решении «экологической проблемы».