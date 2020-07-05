Общество

Пользователей сети возмутило заявление Долиной о нарушении ПДД

Пользователей сети возмутило заявление певицы Ларисы Долиной о «законном» нарушении ПДД. На старое интервью звезды обратил внимание блогер Anton S в своем Teleagram-канале, пишет «Лента.ру».

Блогер выложил отрывок передачи «Сто вопросов к взрослому», в которой артистка рассказывает, что всегда передвигается по городу вместе со своим личным водителем. «Не имеют права останавливать мою машину вообще. Этот номер знают все, кто работает в ГАИ», - сказала исполнительница.

По ее словам, она разрешает водителю нарушать дорожные правила, когда в этом есть острая необходимость. Например, в случае опоздания на самолет или поезд, а также во время новогодних праздников. «Если очень сильно нарушил мой водитель, то мы очень сильно извиняемся, но меня не штрафуют за это», - добавила Долина.

После публикации Anton S пользователи Twitter начали критиковать певицу. Некоторые напомнили о ДТП с другой российской звездой - Михаилом Ефремовым.