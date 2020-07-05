Общество

Житель Великих Лук просит разобраться с «недостроем» на Больничной

Обратить внимание на недостроенную больницу в Великих Луках попросил горожанин. Сообщение по поводу «недостроя» на улице Больничной, 8 он разместил на сайте губернатора Псковской области.

«Большое здание, 5 этажей, больничный комплекс, наверное, с 90-х годов», - написал горожанин. По его словам, несмотря на то, что возможности проникнуть в здание максимально сократили, люди все равно попадают внутрь, употребляют там алкоголь и запрещенные вещества.

«Вы или достройте уже нам больницу в городе, или снесите этот мрак с глаз долой», - заключил великолучанин.