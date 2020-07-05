Общество

Способы защиты дачи от воров предложила псковская полиция

Принять меры для защиты своих дач от воров советует полиция. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области, с наступлением летнего сезона владельцы участков стали все чаще обращаться к стражам порядка.

«Как показывает практика, объектом преступных посягательств чаще всего становятся вещи, оставленные на дачах без присмотра. Злоумышленники похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты, электроинструменты. Особым «спросом» у нечистых на руку лиц пользуются черный и цветной металл, а также строительные материалы», - уточнили в ведомстве.

Наиболее эффективной формой защиты дачных домов в полиции назвали их оснащение охранной и тревожной сигнализацией. Но если такой возможности нет, то целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями:

Не оставляйте на даче ценные вещи, деньги, документы. Постарайтесь увезти их с собой в город или оставьте на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположена ваша дача или садоводческое товарищество.

Максимально затрудните посторонним доступ в жилище. Установите надежные двери, оснастите их сложными замками, а на окна поставьте решетки.

Чаще посещайте свой дачный участок. По различным признакам злоумышленники быстро распознают, когда хозяева на даче бывают редко.

Попросите соседей, постоянно проживающих в садоводческом товариществе, присматривать за домом и сразу же сообщать о происшествиях, произошедших с принадлежащим вам имуществом.

В случае потери ключей - срочно замените замки.

Если есть возможность - оборудуйте дом средствами видеофиксации.

Необходимо регулярно обсуждать вопросы сохранности личного имущества на общих собраниях садоводов и коллективно принимать необходимые профилактические меры, включая регулярное дежурство членов садоводческого товарищества.

Если кража все же произошла, то следует незамедлительно сообщить об этом в полицию. До приезда следственно-оперативной группы нужно сохранить следы преступления, не заходить в помещения, где побывали воры, не трогать вещи, находящиеся не на своих местах.

«Будьте внимательны и бдительны! При появлении на территории садоводческих товариществ и дачных поселков лиц, вызывающих подозрение, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02», - заключили в ведомстве.