Способы защиты дачи от воров предложила псковская полиция

Принять меры для защиты своих дач от воров советует полиция. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области, с наступлением летнего сезона владельцы участков стали все чаще обращаться к стражам порядка.
«Как показывает практика, объектом преступных посягательств чаще всего становятся вещи, оставленные на дачах без присмотра. Злоумышленники похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты, электроинструменты. Особым «спросом» у нечистых на руку лиц пользуются черный и цветной металл, а также строительные материалы», - уточнили в ведомстве.
Наиболее эффективной формой защиты дачных домов в полиции назвали их оснащение охранной и тревожной сигнализацией. Но если такой возможности нет, то целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями:
Не оставляйте на даче ценные вещи, деньги, документы. Постарайтесь увезти их с собой в город или оставьте на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположена ваша дача или садоводческое товарищество.
Максимально затрудните посторонним доступ в жилище. Установите надежные двери, оснастите их сложными замками, а на окна поставьте решетки.
Чаще посещайте свой дачный участок. По различным признакам злоумышленники быстро распознают, когда хозяева на даче бывают редко.
Попросите соседей, постоянно проживающих в садоводческом товариществе, присматривать за домом и сразу же сообщать о происшествиях, произошедших с принадлежащим вам имуществом.
В случае потери ключей - срочно замените замки.
Если есть возможность - оборудуйте дом средствами видеофиксации.
Необходимо регулярно обсуждать вопросы сохранности личного имущества на общих собраниях садоводов и коллективно принимать необходимые профилактические меры, включая регулярное дежурство членов садоводческого товарищества.
Если кража все же произошла, то следует незамедлительно сообщить об этом в полицию. До приезда следственно-оперативной группы нужно сохранить следы преступления, не заходить в помещения, где побывали воры, не трогать вещи, находящиеся не на своих местах.
«Будьте внимательны и бдительны! При появлении на территории садоводческих товариществ и дачных поселков лиц, вызывающих подозрение, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02», - заключили в ведомстве.