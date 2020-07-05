Общество

Спасенных в день общероссийского голосования птенцов доставят в гдовский «Дом белого аиста»

1 июля, в день голосования за поправки в Конституцию, волонтеры центра «Дом белого аиста» спасали птенцов в Смоленской области. Об этом сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Андрей Григорьев, Наталья Ольховатая

В деревне Юшково рухнуло гнездо, расположенное на водонапорной башне. Местные жители пытались найти помощь, но муниципальные службы были заняты.





«На помощь аистятам пришли наши волонтеры из Смоленска. Наталья Ольховатая и Андрей Григорьев бросили все свои дела и, на ночь глядя, помчались спасать аистят. Жители деревни помогли с поисками. Четверо птенцов – кто прятался в густой высокой траве, кто бродил по дороге, все были живы. У одного – подвисало крыло, ударенное при падении, - говорится в сообщении. - Когда гнездо обрушилось – птенцы уже полностью оперенные были, еще одна-две недели и летать бы начали. В таком возрасте их не понадобилось бы забирать из деревни, если бы опеку над птенцами взяли бы на себя местные жители, передержали бы их у себя во дворе. К сожалению, никто из них сделать этого не смог».

В Смоленске аистят временно приютила наша добровольная помощница Наталья Виноградова. В ближайшие дни их планируется доставить в Псковскую область, в центр помощи аистам, откуда они отправятся в свободную жизнь.