Общество

Самый массовый госэкзамен стартует сегодня в Псковской области

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку пройдет 6 и 7 июля, сдавать его планируют более 671 тыс. выпускников, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«Самый массовый Единый государственный экзамен - по русскому - проходит 6 и 7 июля. В этом году проведение экзамена разделено на два дня, чтобы избежать большого скопления участников в экзаменационных пунктах», - говорится в сообщении.

Сдавать экзамен намерены свыше 671 тыс. человек, в том числе почти 618 тыс. выпускников текущего года. Более 428 тыс. участников пойдут на ЕГЭ в первый день его проведения - 6 июля, пишет ТАСС.

Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий, на выполнение которых отводится 3,5 часа. Результаты участники экзамена, сдающие 6 июля, узнают не позднее 20 июля, сдающие 7 июля - не позднее 23 июля.

Ранее сообщалось, что в Псковской области в этом году ЕГЭ сдадут более 2 тысяч выпускников. В регионе предусмотрено 35 пунктов для проведения испытаний, задействованы 339 аудиторий. Из-за мер безопасности в связи с коронавирусом в каждой из них смогут одновременно находиться до 9 человек. Выпускников размещают с соблюдением дистанции, также проводится дезинфекция помещений до и после экзамена.

Госэкзамены продолжатся до 27 июля. Сдавать их нужно только поступающим в вузы, а в 9-х классах из-за пандемии коронавируса экзамены были отменены.