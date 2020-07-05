Общество

ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) интересуется российской вакциной от COVID-19, заявила главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан.

«Мы в курсе, что проводятся испытания (препарата от коронавируса - прим. ред.) авифавира. Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждем результатов. Но, кроме этого, мы также заинтересованы в российской вакцине», - цитирует Сумию Сваминатан РИА Новости.

Сваминатан отметила, что у ВОЗ есть тесты солидарности для разработчиков вакцин, и выразила надежду, что российские ученые согласятся на сотрудничество.

В настоящий момент Россия не участвует в тестах солидарности медицинских препаратов от COVID-19, которые проводит ВОЗ. К программе также не присоединились США, Великобритания, Китай и Франция, отмечает источник.

Ранее гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные в центре, успешно прошли испытания. Кроме того, в настоящее время проходит тестирование вакцина, созданная НИЦ имени Гамалеи и Минобороны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, более 523 тысячи человек скончались.