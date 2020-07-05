Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновые сапоги: за и против
Диагностика и лечение рака груди
Правила использования газа
Дом, где хочется остаться
Удивительный кофе Доставка бесплатно
План Б Что происходит на Инженерной?
Куплю Т-34. Дорого
Где купаются псковичи
Телефон прямого эфира 56-73-72
Конституционный держите шаг!
Гонки по вертикали
Где заправить Кондиционер
Глава ФНПР посетит Псков
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
 
 
 
ещё Общество 05.07.2020 11:590 На Кургане Дружбы в Себежском районе разожгли партизанский костер. ВИДЕО 06.07.2020 08:140 На Земле зафиксировано катастрофическое усиление жары 06.07.2020 07:580 Диагностика и лечение бессимптомного и раннего рака груди в Пскове 06.07.2020 07:570 Самый массовый госэкзамен стартует сегодня в Псковской области 05.07.2020 21:220 Работы по благоустройству сквера на Технической в Пскове подходят к финалу 05.07.2020 20:042 Писатели из Петербурга требуют закрыть дело журналистки Прокопьевой
 
 
 
Самое популярное 01.07.2020 11:080 Вернется ли жаркое лето в Псковскую область, рассказала синоптик 30.06.2020 22:527 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области - Михаил Ведерников 02.07.2020 09:042 В Псковской области зафиксировано 57 новых случаев коронавируса 01.07.2020 23:0132 Лев Шлосберг: Страна впервые прошла голосование по беспределу 29.06.2020 13:146 35 человек за сутки заболели коронавирусом в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

На Земле зафиксировано катастрофическое усиление жары

06.07.2020 08:14|ПсковКомментариев: 0

Ученые Университета Нового Южного Уэльса в Австралии зафиксировали увеличение частоты и силы волн жары во всех регионах Земли. О катастрофических погодных изменениях сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи подсчитали, сколько в целом тепла приносит с собой жаркая погода по всему миру. В самом худшем случае в Австралии кумулятивное тепло (сумма градусов выше нормы) в течение всего летнего сезона составило дополнительные 80 градусов Цельсия, а в Сибири и Средиземноморье — 200 градусов Цельсия и больше. По словам авторов работы, они заметили не только увеличение частоты тепловых волн во всем мире за последние 70 лет, но и ускорение тенденции.

Каждое десятилетие кумулятивное тепло усиливается в среднем на 1-4,5 градуса Цельсия. В некоторых регионах, например, на Ближнем Востоке, Африке и Южной Америке этот показатель достигает 10 градусов Цельсия за десятилетие, пишет «Лента». Этот рост достигается за счет более продолжительных жарких периодов. Что касается усиления интенсивности жары, то есть средней температуры тепловой волны, то здесь ускорение не наблюдается.

В период с 1950 по 2017 год в Средиземноморье наблюдалось увеличение тепловых волн на два дня за десятилетие. Но в период с 1980 по 2017 год эта тенденция ускорилась до 6,4 дня за десятилетие. В таких регионах, как Амазонка, Северо-восточная Бразилия, Западная Азия и Средиземноморье, происходят быстрые изменения в волнах тепла, в то время как в Южной Австралии и Северной Азии изменения происходят медленными темпами.

По словам ученых, результаты исследования указывают на то, что глобальное потепление ускоряется. Но вне зависимости от того, являются ли изменения быстрыми или медленными, страны с неразвитой инфраструктурой неизбежно пострадают от усиления жары.

Теги: #погода #климат
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Замечаете ли вы рост поддержки семей с несовершеннолетними детьми?
В опросе приняло участие 719 человек
06.07.2020, 08:140 На Земле зафиксировано катастрофическое усиление жары 06.07.2020, 08:050 Минфин расширит льготную ипотеку для многодетных 06.07.2020, 07:580 Диагностика и лечение бессимптомного и раннего рака груди в Пскове 06.07.2020, 07:570 Самый массовый госэкзамен стартует сегодня в Псковской области
06.07.2020, 07:440 Глава Гидрометцентра России предупредил о ливнях в Псковской области 06.07.2020, 07:210 Почти половина книжных магазинов не открылась после карантина 06.07.2020, 07:140 Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности 05.07.2020, 23:591 Рейтинг политической активности. Плюсы и минусы
05.07.2020, 23:010 Чемпионом России по футболу стал «Зенит» 05.07.2020, 22:380 Преступную группу будут судить за ограбление банкоматов в Псковской области 05.07.2020, 22:085 Родственник Путина возглавил антикоррупционную партию 05.07.2020, 21:460 Ледовый дворец Пскова возобновил работу после перерыва из-за коронавируса
05.07.2020, 21:220 Работы по благоустройству сквера на Технической в Пскове подходят к финалу 05.07.2020, 21:040 Потерей телефона закончилось для великолучанина свидание с незнакомкой 05.07.2020, 20:450 Россия покинула тройку лидеров по числу заболевших COVID-19 05.07.2020, 20:223 В Китае объявлен третий уровень опасности из-за бубонной чумы
05.07.2020, 20:042 Писатели из Петербурга требуют закрыть дело журналистки Прокопьевой 05.07.2020, 19:400 Спасенных в день общероссийского голосования птенцов доставят в гдовский «Дом белого аиста» 05.07.2020, 19:110 Способы защиты дачи от воров предложила псковская полиция 05.07.2020, 18:400 Житель Великих Лук просит разобраться с «недостроем» на Больничной
05.07.2020, 18:210 Эксперт рассказал об опасных «глупостях», которые совершают водители 05.07.2020, 17:590 Названы самые популярные фильмы 90-х в разных странах мира 05.07.2020, 17:262 Завершается работа над диорамой «Ледовое побоище» для музея в Псковской области 05.07.2020, 17:090 Пользователей сети возмутило заявление Долиной о нарушении ПДД
05.07.2020, 16:501 Освободить от борщевика Старый Изборск просит местная жительница 05.07.2020, 16:144 Псковская область получит более 20 млн рублей на создание временных рабочих мест 05.07.2020, 15:360 ГИБДД призывает к осторожности в «слепых зонах» псковских дворов 05.07.2020, 15:150 Треть россиян отложили деньги на отдых за границей
05.07.2020, 14:4611 Путин объяснил значение поправок к Конституции 05.07.2020, 14:230 До 28 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 июля 05.07.2020, 14:020 Управление Росгвардии приглашает псковичей принять участие в фотоконкурсе 05.07.2020, 13:434 Новой больнице в Пскове предлагают присвоить имя погибшего врача
05.07.2020, 13:107 Эксперты: Население стало хуже соблюдать правила самозащиты от коронавируса 05.07.2020, 12:450 Полиция продолжает розыск псковича с сединой и серыми глазами 05.07.2020, 12:290 «Деревенский Пушкин» Игоря Шаймарданова отправился на волжские берега 05.07.2020, 11:590 На Кургане Дружбы в Себежском районе разожгли партизанский костер. ВИДЕО
05.07.2020, 11:402 Семилетний велосипедист попал под колеса «Мерседеса» в Псковском районе. ФОТО 05.07.2020, 11:282 В России за сутки умерли 134 пациента с COVID-19 05.07.2020, 11:130 Глава ГИБДД: Смертность на платных трассах в России к 2024 году достигнет нуля 05.07.2020, 10:430 Число заболевших коронавирусом в Псковской области превысило 3 тысячи
05.07.2020, 10:421 В МЧС советуют псковичам не заходить в воду «под хмельком» 05.07.2020, 10:240 Скидки на продукцию «Прасковьи Молочковой» продлятся в «Империале» до конца июля 05.07.2020, 09:530 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: божественная литургия 05.07.2020, 09:530 Зоозащитники просят псковичей помочь в покраске новых вольеров
05.07.2020, 09:402 Митрополит Тихон совершил монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре 05.07.2020, 09:202 Врач назвал сроки второй волны коронавируса 05.07.2020, 09:020 Международная встреча ветеранов «Курган Дружбы» пройдет сегодня в Себежском районе 04.07.2020, 22:387 Полуголый мужчина гуляет по Пскову
04.07.2020, 22:370 Итальянская полиция раскрыла сеть распространителей детской порнографии 04.07.2020, 22:020 Врач рассказал, кому в июле следует сидеть днем дома 04.07.2020, 21:410 Десантники из Новороссийска победили в гонке преследования на этапе АрМИ-2020 в Пскове 04.07.2020, 21:200 В Казахстане из-за отравления алкоголем умерли 15 человек
04.07.2020, 20:540 Полистовский заповедник приглашает на экскурсии жителей области 04.07.2020, 20:260 Более миллиона рублей потратили на ремонт школьного спортзала в Опочецком районе 04.07.2020, 20:012 Дмитрий Пермяков о «правовой бомбе», «тени отца Гамлета» и возможностях своего голоса 04.07.2020, 19:450 Власти Псковского района поздравили работников потребительской кооперации с праздником
04.07.2020, 19:170 Переменная облачность и кратковременные дожди ждут завтра псковичей 04.07.2020, 19:100 Жители жалуются на борщевик в общественных зонах Пскова 04.07.2020, 18:500 Псковские дети могут бесплатно попасть в оздоровительный лагерь 04.07.2020, 18:230 Кабмин выделил 11 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам
04.07.2020, 17:590 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение 04.07.2020, 17:550 Мусор в пластиковом контейнере загорелся на улице Алексея Алехина в Пскове 04.07.2020, 17:340 ДТП с участием микроавтобуса произошло на въезде в Псков 04.07.2020, 17:240 Профилактический рейд МЧС прошел в Псковском районе
04.07.2020, 16:550 Многодетная мать из Порхова получит квартиру после вмешательства прокуратуры 04.07.2020, 16:270 «Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах 04.07.2020, 16:090 Фальшивая пятитысячная купюра выявлена в Пскове 04.07.2020, 15:571 Определены победители конкурса на лучший логотип партнерских связей между Нойсом и Псковом
04.07.2020, 15:353 Скончался псковский поэт Николай Либиков 04.07.2020, 15:151 Псковичей приглашают на службу в подразделения вневедомственной охраны 04.07.2020, 15:083 Журналистское сообщество России выступает в поддержку Светланы Прокопьевой 04.07.2020, 14:565 Фотофакт: Деревья вырубили у стадиона «Машиностроитель»
04.07.2020, 14:440 Следственный комитет запросил разрешение возбудить уголовные дела против трех судей 04.07.2020, 14:320 Игорь Иванов поздравил коллектив облпотребсоюза с международным днем кооперативов 04.07.2020, 14:320 Жителей области приглашают на онлайн-программу к Дню семьи, любви и верности 04.07.2020, 14:176 Опубликован обновленный текст Конституции
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.