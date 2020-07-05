Общество

На Земле зафиксировано катастрофическое усиление жары

Ученые Университета Нового Южного Уэльса в Австралии зафиксировали увеличение частоты и силы волн жары во всех регионах Земли. О катастрофических погодных изменениях сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи подсчитали, сколько в целом тепла приносит с собой жаркая погода по всему миру. В самом худшем случае в Австралии кумулятивное тепло (сумма градусов выше нормы) в течение всего летнего сезона составило дополнительные 80 градусов Цельсия, а в Сибири и Средиземноморье — 200 градусов Цельсия и больше. По словам авторов работы, они заметили не только увеличение частоты тепловых волн во всем мире за последние 70 лет, но и ускорение тенденции.

Каждое десятилетие кумулятивное тепло усиливается в среднем на 1-4,5 градуса Цельсия. В некоторых регионах, например, на Ближнем Востоке, Африке и Южной Америке этот показатель достигает 10 градусов Цельсия за десятилетие, пишет «Лента». Этот рост достигается за счет более продолжительных жарких периодов. Что касается усиления интенсивности жары, то есть средней температуры тепловой волны, то здесь ускорение не наблюдается.

В период с 1950 по 2017 год в Средиземноморье наблюдалось увеличение тепловых волн на два дня за десятилетие. Но в период с 1980 по 2017 год эта тенденция ускорилась до 6,4 дня за десятилетие. В таких регионах, как Амазонка, Северо-восточная Бразилия, Западная Азия и Средиземноморье, происходят быстрые изменения в волнах тепла, в то время как в Южной Австралии и Северной Азии изменения происходят медленными темпами.

По словам ученых, результаты исследования указывают на то, что глобальное потепление ускоряется. Но вне зависимости от того, являются ли изменения быстрыми или медленными, страны с неразвитой инфраструктурой неизбежно пострадают от усиления жары.