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Общество

Малоимущие семьи предложили освободить от платы за детский сад

06.07.2020 09:06|ПсковКомментариев: 0

Председатель Национальный родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец направила обращение в правительство и Госдуму с предложением освободить от родительской платы за детский сад семьи с низким доходом.

«Прошу освободить от платы за ясли и детский сад семьи, в которых ежемесячный доход на члена семьи составляет до двух прожиточных минимумов, и установить данную норму на постоянной основе с момента ввода режима самоизоляции», — сказано в тексте обращения.

По мнению парламентария, такая мера позволит существенно сократить очереди в детские сады. Уточняется, что если родители передумают, то они смогут отказаться от выплаты и снова встать в очередь на получение законного места в детском саду.

Ранее, 25 июня, депутат Госдумы Василий Власов заявил о существующей в стране проблеме нехватки мест в детских садах. Решить ее, по мнению парламентария, может помочь ежемесячная выплата в размере МРОТа семьям взамен на отказ от места в детском саду.

Теги: #льготы #семья #детский сад
Источник: Псковская Лента Новостей
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