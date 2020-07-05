Общество

Пыталовский предприниматель оштрафован на 100 тысяч рублей за незаконную продажу алкоголя

Индивидуальный предприниматель оштрафован за незаконную розничную продажу алкоголя в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В судебном заседании установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» предприниматель организовал розничную продажу крепких спиртных напитков без наличия обязательной лицензии.

Решением Арбитражного суда Псковской области он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ, и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.