Общество

В России выявили 6611 новых случаев заболевания коронавирусом

Число зарегистрированных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 6611, до 687 862, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6611 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1907 (28,8%) без клинических проявлений», - приводит текст сообщения РИА Новости.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 687 862 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.