Общество

Видеонаблюдение установили в детском саду по требованию островской прокуратуры

Для обеспечения безопасности в детском саду «Сказка» в городе Острове установлено видеонаблюдение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований действующего законодательства, здание детского сада не оборудовано системой видеонаблюдения. Это не позволяют дошкольному учреждению создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, безопасность воспитанников, заметили в надзорном ведомстве.

В этой связи заместитель Островского межрайонного прокурора направил в суд исковое заявление об обязании МБДОУ «Детский сад «Сказка» установить систему видеонаблюдения. Требования прокурора были удовлетворены.

В настоящее время решение суда исполнено, здание детского сада оснащено системой видеонаблюдения.