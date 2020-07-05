Еще два человека с коронавирусом скончались в Псковской области

В Псковской области скончались еще два человека с коронавирусом. Общее количество умерших в регионе составляет 28 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 в официальном Telegram-канале.
Всего в Псковской области зафиксировано 3084 случая коронавируса, из них у 38 человек диагноз подтвержден в последние сутки. Проведено 48558 исследований, выздоровело 1204 человека.
Статистика по районам:
- Псков – 918
- Великие Луки – 624
- Бежаницкий район - 29
- Великолукский район – 164
- Гдовский район – 65
- Дедовичский район – 39
- Дновский район - 95
- Красногородский район – 9
- Куньинский район –26
- Локнянский район - 9
- Невельский район - 107
- Новоржевский район – 20
- Новосокольнический район - 60
- Опочецкий район – 38
- Островский район – 225
- Палкинский район - 34
- Печорский район – 38
- Плюсский район – 88
- Порховский район - 136
- Псковский район – 252
- Пустошкинский район – 6
- Пушкиногорский район - 8
- Пыталовский район – 15
- Себежский район – 21
- Стругокрасненский район – 40
- Усвятский район - 18