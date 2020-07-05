Общество

Еще два человека с коронавирусом скончались в Псковской области

В Псковской области скончались еще два человека с коронавирусом. Общее количество умерших в регионе составляет 28 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 в официальном Telegram-канале.

Всего в Псковской области зафиксировано 3084 случая коронавируса, из них у 38 человек диагноз подтвержден в последние сутки. Проведено 48558 исследований, выздоровело 1204 человека.

Статистика по районам: