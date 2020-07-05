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Общество

Росгвардия напоминает псковичам о сроке уплаты штрафов

06.07.2020 11:13|ПсковКомментариев: 0

Росгвардия напоминает жителям Псковской области о сроке уплаты административных штрафов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, не позднее 60 суток со дня вступления постановления по делу о правонарушении в законную силу, совершившее его лицо обязано уплатить административный штраф.

Несоблюдение этого требования в соответствии со статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение двукратного штрафа или арест на срок до 15 суток. Кроме того, для владельцев гражданского оружия привлечение по данной статье является основанием для аннулирования разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия с их последующим изъятием.

Во избежание таких негативных последствий необходимо соблюдать установленные действующим законодательством требования.

Получить информацию о неуплаченных административных штрафах в сферах государственного контроля за оборотом оружия, за частной детективной (сыскной) и охранной деятельностью можно по будням по телефону группы исполнения административного законодательства регионального управления Росгвардии: (8112) 73-41-12.

Теги: #Росгвардия #штраф
Источник: Псковская Лента Новостей
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