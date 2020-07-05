Общество

Выплаты получили сотрудники псковского наркодиспансера, помогавшие пациентам с COVID-19

Сотрудник наркологического диспансера Псковской области получили выплаты благодаря прокуратуре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе проверки установлено, что в апреле в наркологический диспансер Псковской области, в развернутое в учреждении отделение для оказания помощи пациентам со среднетяжелыми и тяжелыми формами ОРВИ, поступили 3 человека для прохождения лечения. В последующем получены положительные результаты анализов данных пациентов на СOVID-19.

Вместе с тем, вопреки требованиям приказа комитета по здравоохранению от 24.03.2020 №242 «Об особых условиях оплаты труда медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Псковской области, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» вопрос об оплате труда работников отделения, которые оказывали помощь указанным лицам и контактировали с ними, на момент проверки не был решен.

В этой связи прокуратура города внесла в адрес и. о. главного врача ГБУЗ ПО «Наркологический диспансер Псковской области» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, сотрудникам учреждения осуществлены положенные выплаты на общую сумму более 70 тыс. рублей.