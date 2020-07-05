Общество

Капуста оказалась самым популярным овощем, ввозимым в Псковскую область из Белоруссии

С начала года специалисты проконтролировали ввоз 68 тысяч тонн фруктов, ягод и овощей из Белоруссии через российско-белорусский участок государственной границы РФ в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Чаще всего с территории Белоруссии в Санкт-Петербург, Ленинградскую и Псковскую области ввозились: белокочанная капуста (Санкт-Петербург – 13,2 тыс. тонн, Псковская область – 469,5 тонн, Ленинградская область – почти 317 тонн), морковь (Санкт-Петербург – 7,6 тыс. тонн, Ленинградская область – 976 тонн), томаты (Санкт-Петербург – 2,6 тыс. тонн, Псковская область – 121 тонна), огурцы (Санкт-Петербург – 1,9 тыс. тонн, Ленинградская область – 826 тонн), свекла (Санкт-Петербург – 2,2 тыс. тонн), яблоки (Санкт-Петербург – 1,3 тыс. тонн), картофель (Санкт-Петербург – более 600 тонн, Псковская область – почти 138 тонн), а также садовая земляника (Санкт-Петербург – 143 тонны, Ленинградская и Псковская области – по 31 тонне).

Остальной объем подкарантинной продукции проследовал в Москву, Тамбовскую, Саратовскую, Смоленскую, Тверскую, Кировскую, Воронежскую области и другие регионы.

Государственные инспекторы управления Россельхознадзора в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля установили, что вся продукция растительного происхождения ввезена на территорию Российской Федерации без нарушений.

После прохождения всех необходимых процедур грузы продолжили движение в адрес получателей.