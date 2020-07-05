Общество

Главврача Великолукской межрайонной больницы назначат с учетом мнения медиков

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко вместе с заместителем главы городской администрации Юлией Ярышкиной проводят собеседование-знакомство с заместителями главврача Великолукской межрайонной больницы, руководителями и заместителями структурных подразделений больницы. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

Цель общения - выяснить проблемные моменты, чтобы в дальнейшем наладить работу больницы. Кроме того, медики поделились своим мнением относительно того, кого они видят в качестве нового главного врача Великолукской межрайонной больницы.

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Сегодня Марина Гаращенко также посетила детскую поликлинику на улице Льва Толстого в Великих Луках, где в августе этого года планируется начать ремонт первого этажа.