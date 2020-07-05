Эпопея со вспышкой коронавируса на Великолукском мясокомбинате заканчивается — Александр Нестерук

Эпопея со вспышкой коронавируса на Великолукском мясокомбинате заканчивается. Об этом сообщил руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.
«Заканчивается эпопея по Великолукскому мясокомбинату. Еще на прошлой неделе вспышка закончилась в колбасном цехе — там две недели не было новых случаев коронавируса. Теперь в цехе готовой продукции более 2 недель не было новых случаев. Это говорит о том, что инфицирование прекратилось. Закрываем эту вспышку», - пояснил Нестерук.
Итого, на контроле в Псковской области находится три вспышки: в Моринском психоневрологическом диспансере, Псковской областной психиатрической больнице №1 и в ООО «Йура Корпорейшн РУС».
Если в регионе не будет новых очагов заболевания коронавирусом, можно будет говорить о втором этапе снятия ограничений, подчеркнул Александр Нестерук. По предварительным данным, к настоящему времени в Псковской области переболело коронавирусом 0,5%. Наибольший процент заболевших на число населения - в Плюсском районе. Это единственное муниципальное образование Псковской области, в котором число зараженных перешло за 1%.