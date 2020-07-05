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Общество

Третий этап снятия ограничений по коронавирусу в Псковской области может произойти уже в августе

06.07.2020 13:56|ПсковКомментариев: 0

Третий этап снятия ограничений по коронавирусу в Псковской области может произойти уже в августе. Такое мнение высказал руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук с оговоркой: если ситуация по заболеваемости COVID-19 в регионе будет развиваться по оптимистичным прогнозам.

«Если ситуация будет благополучной, у нас есть шанс завершить третий этап в августе. Но практика показывает, что не всегда это получается, и в некоторых странах, когда народ расслабляется, и заболеваемость резко поднимается, приходится опять вводить ограничения. Не хотелось бы, чтобы у нас тоже так было», - пояснил руководитель ведомства.

«Расслабляться не стоит. Несмотря на то, что ситуация стабилизировать, и пик заболеваемости произошел на второй неделе июня, риск заболеть все еще сохраняется», - предупреждает он жителей псковского региона.

Александр Нестерук призвал псковичей появляться в массовых местах, где повышен риск заразиться, только в защитных масках. Также он сообщил, что в Роспотребнадзор в последнее время поступило несколько десятков жалоб на отказ обслуживать в магазинах покупателей без масок. «Случаи, когда обслуживающий персонал магазинов не носит маски, носят единичный характер. Зато в последнее время мы получили несколько десятков жалоб, что людей не обслуживали без масок в магазине. Меня радует, что многие в торговле понимают свою ответственность», - подчеркнул Нестерук.

Недавно Псковская область перешла к первому этапу ограничений, и осталось не так много ограничений, которые можно было бы снять. «Если честно, некоторые ограничения у нас уже сняты авансом под ответственных граждан», - пояснил он.

В будущем планируется смягчить ограничения в сфере занятий спортом, художественной самодеятельностью. Думаю, все эти объекты начнут функционировать на втором этапе снятия ограничений, но с некоторыми ограничениями. Массовые мероприятия будут возможны только после снятия третьего этапа. До последнего не будем проводить фестивалей и соревнований», - добавил Александр Нестерук.

Теги: #Роспотребнадзор #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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