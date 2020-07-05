Общество

Александр Нестерук не советует отправлять в загородные лагеря «домашних» детей

Руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук не советует отправлять в загородные лагеря «домашних» детей, которые сильно привязаны к своим родителям.

Он напомнил, что с 15 июля готовятся к открытию загородные оздоровительные лагеря и санатории. Данные объекты будут работать в новых условиях - с соблюдением всех мер безопасности и санитарно-противоэпидемического режима.

Так, продолжительность смен составит 14 дней. Наполняемость групп будет составлять до 50% от обычного числа детей, в помещениях лагерей будет организована регулярная дезинфекция, а также ежедневная термометрия, во всех зданиях установлены антисептические средства для обработки рук.

Из-за действующих ограничений в детских лагерях изменится формат досуга детей - будут исключены массовые мероприятия, приоритет будет отдан играм на свежем воздухе.

Также в этом году запрещены родительские дни, сотрудники на протяжении всех смен не смогут покидать территорию лагеря. Посторонние в лагерь допускаться не будут.

«Это уже будут не совсем лагеря. Если ваш ребенок домашний, он там просто не выдержит. Поэтому лучше его туда не отправлять», - обратился к родителям Александр Нестерук.