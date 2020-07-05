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Общество

Около 100 рабочих занимаются уборкой Завеличья и Запсковья

06.07.2020 15:00|ПсковКомментариев: 0

97 рабочих задействовано в работах по уборке Завеличья и Запсковья. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал директор ООО «СитиИнвестГрупп», одного из подрядчиков по уборке города Павел Талебин.

«Я считаю, что это большая цифра для обслуживания двух районов. У нас сменный график, территория убирается днем и ночью. Основные усилия направлены на ночную уборку. Сейчас сильная жара, поэтому мы сдвинули графики, люди начинают работать с 5 утра. Это своего рода неудобство, сейчас активно идет покос травы, и люди жалуются. Мы стараемся начинать работу с более отдаленных участков, где нет домов», - рассказал Павел Талебин.

Он отметил, что дополнительные неудобства при уборке создает очень высокая температура воздуха. «Сами понимаете, когда жара под 30 градусов, люди целый день находятся на солнце. В 13.00 у них есть 15 минут на отдых, а каждые полчаса - по 10 минут. Очень жарко, следим, чтобы сотрудники не перегревались, пили больше воды, работали обязательно в головном уборе. Одно дело переносить жару дома или на даче, а другое - в городе, рядом с асфальтом. Рабочие драят тротуары с лопатами, и асфальт очень сильно жарит», - рассказал гость студии.

Теги: #уборка города
Источник: Псковская Лента Новостей
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