Общество

Меры соцподдержки в Псковской области станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

Во вторник, 7 июля, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная актуальным вопросам социальной поддержки в Псковской области.

В рамках мероприятия председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева расскажет о мерах поддержки семей с приемными-усыновленными детьми, ветеранов Великой Отечественной войны и о выплатах, которые предусмотрены определенным категориям граждан в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Дата проведения: 7 июля. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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