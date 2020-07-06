Общество

Путин поручил ежегодно проводить международную акцию «Сад памяти»

Президент России Владимир Путин поручил министерству природы ежегодно проводить международную акцию «Сад памяти», говорится в списке поручений главы государства.

Уточняется, что к акциям следует привлекать представителей общественности и волонтеров.

На прошлой неделе Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках этой акции посадили ели у Ржевского Мемориала советскому солдату и приняли участие в открытии мемориала. Организаторы акции «Сад памяти» предложили главам государств продолжить эту традицию и следующим летом посадить деревья в Белоруссии в честь всех погибших в Брестской крепости. Путин и Лукашенко согласились, пишет «Интерфакс.