Общество

Подрядчик по уборке Пскова поощрил сотрудников за дезинфекцию остановок

Подрядчик по уборке города поощрил сотрудников за дезинфекцию остановочных комплексов в период пандемии коронавируса. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал директор ООО «СитиИнвестГрупп», одного из подрядчиков по уборке города Павел Талебин.

«Это была тяжелая работа для сотрудников. На обработке остановочных комплексов, скамеек и дворов они работали в респираторах, на жаре в течение 6-8 часов. Если обработка занимала примерно 4 часа с максимальными усилиями, то тут на каждую остановку нужно приехать, выгрузить оборудование, обработать. Мы обрабатывали все "керхерами", они очень хорошо распыляют, и можно было большую площадь обработать, чем просто из шланга, например. Люди целый день прыгали с машины на остановку, это потребовало много усилий. Каждого сотрудника мы поощрили за этот правильный труд», - рассказал Павел Талебин.

По его словам, в период ограничительных мер в компании стали более тщательно следить за сотрудниками. «Следили, чтобы они соблюдали гигиену, стали ежедневно проверять температуру при выходе на линию, обеспечили сотрудников масками, запретили им собираться в компании. Утром, перед планеркой, приходят люди и начинают общаться, а их около 50 человек. Нужно было рассредоточить людей, каждому рассказать, довести, чтобы они обеспокоились», - отметил гость студии.